Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit Aufschlag

Kurs der Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 460,03 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 460,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 462,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 457,49 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 108.861 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 617,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Am 22.07.2025 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

