"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verzeichnet am Nachmittag Verluste

09.09.25 16:09 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 453,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
387,05 EUR -2,55 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 453,91 USD. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 453,69 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 457,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.949 Lockheed Martin-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 9,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 18,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

In eigener Sache

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

