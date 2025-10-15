Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 504,46 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 504,46 USD. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 503,00 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 503,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 22.326 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 22,36 Prozent zulegen. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lockheed Martin möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

