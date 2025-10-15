Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Abend südwärts

So bewegt sich Lockheed Martin

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 496,98 USD.

Das Papier von Lockheed Martin befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 496,98 USD ab. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 486,16 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 503,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 112.127 Stück.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 21,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Am 22.07.2025 lud Lockheed Martin zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

