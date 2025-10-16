Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 496,74 USD abwärts.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 496,74 USD. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 496,74 USD. Bei 501,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.563 Stück gehandelt.
Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 410,11 USD erreichte der Anteilsschein am 23.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 17,44 Prozent sinken.
Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,35 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lockheed Martin am 21.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
