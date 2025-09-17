DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.153 +0,3%Nas22.470 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Notierung im Fokus

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagabend kaum bewegt

18.09.25 20:25 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagabend kaum bewegt

Die Aktie von Lockheed Martin zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 473,19 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie wies um 20:01 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 473,19 USD. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 473,57 USD. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 468,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 470,57 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 87.061 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,35 USD aus.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,85 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
