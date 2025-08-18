Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 450,49 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 450,49 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 452,12 USD. Bei 450,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 38.076 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 37,02 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 8,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,35 USD belaufen.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 22,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

