Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Mittwochabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 487,79 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 487,79 USD. Die Lockheed Martin-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 495,16 USD aus. Bei 488,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 128.683 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 20,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Mit Abgaben von 15,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,95 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
