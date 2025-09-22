DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.129 -0,4%Nas22.488 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.719 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienentwicklung

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Mittwochabend

24.09.25 20:24 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Mittwochabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 487,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
416,15 EUR 8,85 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 487,79 USD. Die Lockheed Martin-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 495,16 USD aus. Bei 488,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 128.683 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 20,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Mit Abgaben von 15,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen