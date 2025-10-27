DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.614 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
So entwickelt sich Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend stärker

27.10.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend stärker

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
417,50 EUR 0,35 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:04 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 486,16 USD. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 486,45 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 484,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.284 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Bei 575,93 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 18,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,37 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,61 Mrd. USD im Vergleich zu 17,10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,22 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

