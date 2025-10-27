Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 480,91 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 480,91 USD. Bei 479,87 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 484,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 56.962 Lockheed Martin-Aktien.

Bei 575,93 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 410,11 USD erreichte der Anteilsschein am 23.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 14,72 Prozent wieder erreichen.

Nach 12,75 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,37 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Lockheed Martin ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,80 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 18,61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 22,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

