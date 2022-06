Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 01.06.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,82 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,95 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,82 EUR nach. Mit einem Wert von 6,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.142.818 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2021). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 15,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 30,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -1,25 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.363,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,582 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie stärker: Lufthansa schränkt Billigtarif "Economy Light" weiter ein

Ryanair-Aktie legt zu: Ryanair will niedrigere Flughafengebühren am BER

Lufthansa-Aktie: Lufthansa spaltet ab

