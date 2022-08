Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 6,01 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 649.555 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 24,13 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,68 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,47 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 5.363,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,023 EUR je Aktie aus.

