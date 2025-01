Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 6,18 EUR.

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,18 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,24 EUR aus. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,18 EUR. Zuletzt wechselten 2.532.410 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. 30,10 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 14,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,240 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,33 EUR.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,28 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,876 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

