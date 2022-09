Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,89 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,98 EUR. Bei 5,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.764.825 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,57 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,53 EUR.

Lufthansa gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.462,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.211,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,132 EUR fest.

