Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 05.05.2022 09:22:00 Uhr 2,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,34 EUR. Bei 7,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 462.274 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2021 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 11,02 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,79 EUR aus.

Am 03.03.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 127,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.833,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,562 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images