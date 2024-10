Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,35 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,36 EUR. Bei 6,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.639 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Abschläge von 15,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,234 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,27 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Am 30.10.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,847 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der MDAX am Dienstagmittag

Verluste in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten