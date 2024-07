Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 5,97 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,00 EUR. Bei 5,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.467.146 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 9,25 EUR. 54,84 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 EUR. Abschläge von 6,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,274 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,86 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

