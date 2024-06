Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,16 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,16 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,14 EUR. Bei 6,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.345.026 Lufthansa-Aktien.

Bei 9,65 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.06.2024 Kursverluste bis auf 6,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 0,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,279 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,39 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,24 EUR je Aktie belaufen.

