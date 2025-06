Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Mittag zu

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 7,39 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 7,39 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 677.385 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 10,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 37,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie.

