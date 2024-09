Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,89 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,89 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,89 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 71.326 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,59 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2023. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 45,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 9,39 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 30.10.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,852 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

