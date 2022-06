Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Lufthansa

Die Lufthansa-Aktie musste um 13.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 5,91 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,86 EUR aus. Bei 6,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.823.011 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 25,33 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,544 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Flughafen Wien meldet Engpässe bei Kerosin - Aktie auf Verkaufszetteln

Lufthansa-Aktie schwächer: Lufthansa und Eurowings canceln Hunderte Flüge für Juli - Swiss zahlt Kredit zurück

Experten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

