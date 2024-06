Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Vormittag

Lufthansa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,98 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 5,98 EUR. Bei 6,00 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,97 EUR. Zuletzt wechselten 279.326 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 60,25 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2024). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,279 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR gegenüber -0,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

