Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,75 EUR nach oben. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.086.608 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,76 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 28,84 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,128 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie im Plus: Lufthansa rechnet mit Stabilisierung des Flugbetriebs - Lufthansa und Piloten sprechen hinter verschlossenen Türen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Lufthansa-Aktie gefragt: Lufthansa und ver.di finden Kompromiss beim Bodenpersonal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com