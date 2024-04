Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Um 18 Uhr live: So optimieren Sie Ihr Portfolio mit KI-Investitionen

Heute im Fokus

Microsoft investiert Milliardenbetrag in emiratisches KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK in Bewertung auf. Douglas im ersten Quartal mit Umsatzplus. Drägerwerk startet mit leichtem Umsatzrückgang ins neue Jahr. Tesla-Chef Elon Musk will neue X-Nutzer für Posts zur Kasse bitten. Chinas Wirtschaft im ersten Quartal mit überraschend starkem Wachstum.