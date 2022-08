Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Donnerstagmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,9 Prozent auf 6,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,59 EUR. Mit einem Wert von 6,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 761.217 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 16,76 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,83 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,53 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 163,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.462,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.211,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,132 EUR je Aktie.

