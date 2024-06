Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 5,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,9 Prozent auf 5,77 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,75 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,82 EUR. Zuletzt wechselten 7.462.412 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 9,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,14 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,75 EUR ab. Abschläge von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,280 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,21 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

