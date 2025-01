Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 5,86 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 5,86 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,84 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,87 EUR. Bisher wurden heute 297.174 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 8,04 EUR markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,16 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Abschläge von 8,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,238 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,25 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 25.10.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,869 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

