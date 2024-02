Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 7,44 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,44 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.909 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 49,92 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,231 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert am Nachmittag im Minus

Lufthansa-Aktie etwas tiefer: Bodenpersonal mit Warnstreik - Hunderte Flüge fallen aus - Verdi will Tarifabschluss