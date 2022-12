Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,09 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 261.715 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,21 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 1,44 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 03.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,527 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

