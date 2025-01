Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 6,02 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 6,02 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,10 EUR. Bei 5,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.108.800 Lufthansa-Aktien.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 8,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,238 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,25 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,871 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX