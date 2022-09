Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,83 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,83 EUR nach. Bei 5,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.082 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,189 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

