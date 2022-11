Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,53 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,54 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.914 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 4,98 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 43,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,63 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,383 EUR fest.

