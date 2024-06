Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 5,71 EUR nach.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 5,71 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,69 EUR. Bei 5,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.617.466 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von 67,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,279 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

