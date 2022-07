Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 26.07.2022 16:22:00 Uhr um 2,5 Prozent auf 5,88 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.959.334 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 25,79 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,47 EUR aus.

Lufthansa gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,023 EUR je Lufthansa-Aktie.

