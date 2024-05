Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,51 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.640.806 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 32,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,23 EUR.

Am 30.04.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX letztendlich mit Gewinnen

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Montagnachmittag im Aufwind

Lufthansa-Aktie dennoch fester: Lufthansa-Flugzeug musste wegen Rauch im Cockpit notlanden - Test mit kostenlosem Kaffee