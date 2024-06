Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 5,70 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 5,70 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 5,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.957.523 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 5,61 EUR. Mit Abgaben von 1,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,277 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,00 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,17 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

