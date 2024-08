Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,79 EUR.

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,79 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,83 EUR. Bei 5,77 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 483.833 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 32,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 05.08.2024. Mit Abgaben von 6,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 10,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,877 EUR in den Büchern stehen haben wird.

