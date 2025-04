Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 6,42 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,42 EUR ab. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,52 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.319.393 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,37 EUR an.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie.

