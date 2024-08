Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 5,89 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 5,89 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,89 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 740.677 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,59 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 31,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,59 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie wenig bewegt: Flugausfälle bei Discover setzen sich am zweiten Streiktag fort

Gewalt und Übergriffe an Bord von Flugzeugen: Ryanair-Chef will Getränke-Limit - Aktie leichter

SAS hat Umstrukturierungsprozess abgeschlossen