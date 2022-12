Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Lufthansa-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 7,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,71 EUR. Bei 8,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.353.815 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,25 EUR erreichte der Titel am 28.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 6,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Abschläge von 47,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,527 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Shell- und OMV-Aktien uneins: Nachhaltiges Flugbenzin für Airlines soll CO2 -Emissionen senken

Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa plant wohl noch 2022 ITA-Einstieg - Lufthansa will China-Flugplan verdichten

Lufthansa-Aktie: Lufthansa beharrt auf Plänen zu langfristigen Boni

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com