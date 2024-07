Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 5,88 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 5,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,84 EUR aus. Bei 5,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.324 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,25 EUR an. 57,37 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,57 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 5,24 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,249 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,69 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

