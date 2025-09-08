Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Abend fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 18,07 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,0 Prozent auf 18,07 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 18,18 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,77 USD. Zuletzt wechselten 2.714.141 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 46,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

