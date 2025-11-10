Lyft Aktie News: Lyft am Montagabend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Lyft gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 23,34 USD zu.
Die Lyft-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 23,34 USD. Bei 23,49 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 22,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.688.446 Lyft-Aktien.
Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 58,59 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Lyft-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,615 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
