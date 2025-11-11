Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,31 USD ab.

Die Lyft-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 23,31 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 23,26 USD. Mit einem Wert von 23,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 590.232 Lyft-Aktien.

Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,87 USD an. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 2,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 58,54 Prozent Luft nach unten.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lyft veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber -0,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,502 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

