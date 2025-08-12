DAX24.212 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,82 +1,5%Dow44.691 +0,5%Nas21.720 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,77 -0,5%Gold3.364 +0,5%
Aktienentwicklung

Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

13.08.25 16:09 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 14,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
11,92 EUR 0,02 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 14,01 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 14,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 282.042 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 26,54 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 44,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

