Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Abend stärker

23.10.25 20:23 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 20,54 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 20,54 USD. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 20,58 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 928.041 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 14,41 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 112,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lyft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

