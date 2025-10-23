Lyft Aktie News: Lyft zieht am Nachmittag an

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 20,44 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,44 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 20,56 USD. Bei 20,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.192 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 23,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). 15,00 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 111,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 USD je Aktie.

