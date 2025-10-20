Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Lyft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 19,94 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 19,94 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,65 USD. Bisher wurden heute 298.900 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD. Gewinne von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,67 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

