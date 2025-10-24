Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Lyft im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,65 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 20,65 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,96 USD. Bei 20,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.114.682 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD an. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 12,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 53,18 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

