Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Freitagnachmittag fester

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,62 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,62 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Lyft-Aktie sogar auf 20,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 276.323 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,50 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 13,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Abschläge von 53,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

